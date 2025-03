Śmierć Barbary Skrzypek. Kaczyński ujawni, o czym z nią rozmawiał?

Zmarła najbliższa współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego - Barbara Skrzypek. Politycy PiS-u wiążą to z przesłuchaniem w tzw. sprawie dwóch wież, które prowadzi prokurator Ewa Wrzosek. W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński organizuje konferencję prasową przez Prokuraturą Okręgową w Warszawie. - To bardzo trudna sprawa dla nas wszystkich. Zdecydowana większość parlamentarzystów czy polityków Prawa i Sprawiedliwości znała panią Basię, a wielu z nas zna członków jej rodziny - stwierdził w programie "Tłit" europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Jego zdaniem sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek jest "bardzo podejrzana i wymaga wyjaśnienia". - Zgadzam się z red. Miziołek, która napisała wczoraj, że po prostu natychmiast powinno się upublicznić nagranie z tego przesłuchania, żeby zamknąć wszelkie spekulacje - stwierdził polityk PiS. - A jeśli tego nagrania nie ma? - zapytał prowadzący program Michał Wróblewski. - Myślę, że go nie ma - odparł Bocheński. Prowadzący program zwrócił uwagę, że ust polityków PiS padają w tej sprawie bardzo mocne oskarżenia. Prezes Kaczyński podczas niedzielnego wystąpienia w Siedlcach stwierdził, że "padła ofiarą łotrów, łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci". Mateusz Morawiecki na swoim profilu na platformie X napisał, że została "zaszczuta przez obecną władzę, ciągana po prokuraturach, przesłuchiwana godzinami. Nie bójmy się tych słów - pierwsza ofiara niekończących się opresji wobec opozycji". - Jeśli padają tak mocne słowa, to ja się zastanawiam, czy czym prędzej nie powinno się ujawnić przyczyn śmierci pani Barbary? - zwrócił uwagę prowadzący rozmowę. - Oczywiście, to jest sprawa rodziny, ale myślę, że ona będzie podana - odparł Bocheński, przyznając, że on sam nie zna przyczyny śmierci Barbary Skrzypek. - Panie pośle, czy tak po ludzku, po prostu, jeśli rzuca się takie oskarżenia, że obecna władza de facto zabiła panią Barbarę Skrzypek, czy nie należałoby przedstawić na to jakichś dowodów? Czy prezes Kaczyński nie powinien poinformować o szczegółach swojej rozmowy w środę, po przesłuchaniu w prokuraturze, z panią Barbarą Skrzypek? - dopytywał prowadzący program. - Myślę, że dzisiejsza konferencja prasowa wiele w tej sprawie zmieni, a pamiętajmy, że dla wszystkich to jest bardzo traumatyczne przeżycie i również dla prezesa Kaczyńskiego. To nie jest tak, że jakby polityka informacyjna czy sposób przekazywania informacji w tej sprawie został w jakiś sposób zaplanowany - stwierdził Tobiasz Bocheński.

Rozwiń