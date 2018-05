Śmierć 36-latka w lesie. Policjant z Pobiedzisk zostanie aresztowany

Prokuratura zdecydowała o aresztowaniu na 3 miesiące funkcjonariusza, który razem z policjantką wywiózł do lasu rannego 36-latka.

Decyzję prokuratury przekazała Wirtualnej Polsce Magdalena Mazur-Prus, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. - Policjanci są już formalnie wyrzuceni z policji. Prokuratura zdecydowała o postawieniu im zarzutów niedopełnienia obowiązków i nieudzielenia pomocy, oraz narażenia tego mężczyzny na utratę życia i zdrowia. Grozi za to do ośmiu lat więzienia – powiedział w rozmowie z WP rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Funkcjonariusz służacy w policji od trzech lat i policjantka z rocznym stażem zostali wezwani do mężczyzny, który leżał przy drodze. To była ich ostatnia interwencja tego dnia. Zmiast zadzwonić po karetkę lub udzielić rannemu pomocy, wywieźli go do radiowozem do lasu przy jeziorze i zostawili.