Śmierć 34-latka w Lubinie. Policjant jednoznacznie ocenia sytuację

34-letni mężczyzna w Lubinie zmarł po tym, jak próbowali go zatrzymać policjanci. Pojawiło się wiele głosów o tym, że mundurowi nadużyli środków przymusu. Jak to wygląda z perspektywy jednego z nich? "Zapraszam. Zobaczycie co potrafi zrobić naćpane 60 kilogramów" - pisze funkcjonariusz.