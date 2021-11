Śmierć 30-latki z Pszczyny. Minister zdrowia o wynikach kontroli

Pytany, kto do tego "rekordu elektronicznego" będzie miał dostęp, minister zdrowia odparł, że "jest to określone bardzo dokładnie w prawie". Przyznał, że może to być prokurator. Jeśli będzie prowadzone postępowanie prokuratorskie, "to zarówno do papierowego rejestru, jak i elektronicznego prokurator będzie miał dostęp". - A jeżeli dostęp będzie nieuprawniony, to w prawie przewidziane są kary. W przypadku danych zdrowotnych o większej wrażliwości, to ograniczenie wolności jako potencjalna kara jest nawet większe, do trzech lat - dodał Adam Niedzielski.