Śmierć 10-letniego chłopca. Wiadomo, co może grozić kierowcy bmw

Do tragedii doszło w piątek około północy. Grupa dzieci szykowała się do wyjazdu autokarem na ferie do Zakopanego. Trwało pakowanie bagaży do pojazdu. W pewnym momencie nadjechał samochód, który potrącił 10-letniego chłopca. Kierowca się nie zatrzymał, tylko uciekł.