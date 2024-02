Śmierć 10-latka. Nowe informacje, policja zatrzymała dwie kolejne osoby

Do tragedii doszło w piątek około północy w Wawrowie w województwie lubuskim. Grupa dzieci szykowała się do wyjazdu na ferie do Zakopanego. W pewnym momencie od strony ronda z dużą prędkością nadjechało bmw. Samochód potrącił dziesięcioletniego chłopca, jednego z uczestników wycieczki.