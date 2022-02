Smartfon wykona test na COVID-19? Rewolucyjne rozwiązanie

Nowa metoda przydatna przy innych wirusach. "Ekscytujący potencjał"

Dodatkową zaletą jest możliwość dostosowania testów do wykrywania patogenów charakterystycznych dla innych wirusów. - Prawie połowa światowej populacji posiada smartfony i wierzymy, że ma to ekscytujący potencjał, aby zapewnić sprawiedliwy i równy dostęp do precyzyjnej medycyny diagnostycznej - powiedział jeden z autorów badań, prof. Michael Mahan.