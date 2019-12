Słubice. Do sądu wpłynął wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim złożyła wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka. Szef WOŚP przeklinał na scenie Pol'and'Rock Festiwal 2019. Przedstawiciele organizacji zapewniają, że jej prezes będzie do dyspozycji sądu w Słubicach.

- Został już wylosowany sędzia, który będzie się zajmował tą sprawą. To on podejmie decyzję, czy wyrok zapadnie w trybie nakazowym na posiedzeniu niejawnym, czy podczas rozprawy - powiedziała w rozmowie z portalem gazetalubuska.pl sędzia Lidia Wieliczuk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

- Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś k...a zmienimy? Po raz drugi to powiem. I od...rdolcie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło, kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może ku...a coś zmienimy? Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach - powiedział ze sceny Owsiak.