Jerzy Owsiak znów przeklinał. Sprawą zajął się sąd

Nowe kłopoty Jerzego Owsiaka w związku z ekspresyjnym wyrażaniem emocji. Szef WOŚP używał wulgaryzmów podczas spotkania, na którym promował we Wrocławiu swoją książkę. Jeden z widzów relacji internetowej z tego wydarzenia zawiadomił o zachowaniu Owsiaka policję.

Cała sprawa rozpoczęła się w listopadzie ub. roku. To wtedy w jednej z księgarni w stolicy Dolnego Śląska Jerzy Owsiak spotkał się z mieszkańcami, których zachęcał do kupowania książki pt. "Obgadywanie świata". Podczas promocji wydawnictwa opowiadał również żartobliwie o swoim życiu. To wtedy z jego ust padło słowo "k...", a później także "d...".