Słowik: Nie ma sądów na pustyni, czyli znana artystka w sądzie [OPINIA]

Oczywiście znaczenie dla wymiaru kary ma to, czy ktoś w przeszłości zachowywał się dobrze, czy źle. Znaczenie miewa to, czy sumiennie pracował, czy był obibokiem. Sędziowie zwracają uwagę na fakt, czy ktoś poczuwa się do winy, czy wmawia wszystkim, że to wina każdego innego na świecie, tylko nie sprawcy.