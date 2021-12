Słowacy nabijają się z Polaków. "Elektryczny autobus, z którego leci czarny dym"

"Polska i ekologia nie idą w parze, gdyż nasi północni sąsiedzi są jednym z największych producentów energii elektrycznej z nieekologicznych elektrociepłowni. Tu i ówdzie podejmuje się jednak wysiłki, by chociaż transport publiczny był bardziej ekologiczny, ale jak się okazuje Polacy nawet to potrafią zepsuć. Dowodem na to jest autobus elektryczny, który podczas jazdy emituje gęsty, czarny dym" - czytamy na słowackim serwisie fontech.startitup.sk, który publikuje zamieszczone na YouTube nagranie z Katowic.