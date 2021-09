WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze ryszard terlecki + 2 wicemarszałek sejmupolexit Patryk Kubiak Dzisiaj, 09-09-2021 15:32 Słowa Terleckiego o Polexicie. "To są bardzo groźne komunikaty" Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził niedawno, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych" i że "Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili, i wyszli". Jego wypowiedź spotkała się z krytyką ze strony opinii publicznej, w związku z czym Terlecki postanowił w czwartek odnieść się do wypowiedzianych przez siebie słów. "Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24" – napisał w krótkim oświadczeniu wicemarszałek Terlecki. Do tej wypowiedzi odniosła się posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - Usłyszeliśmy nie tylko od wicemarszałka Terleckiego, że Polska może być jak Wielka Brytania i po prostu wyjść z Unii Europejskiej. My usłyszeliśmy także od premiera Morawieckiego, że wzrost gospodarczy w Polsce jest coraz bardziej endogeniczny czyli, że nie potrzebujemy ani środków unijnych, ani jak rozumiem partnerów zewnętrznych. Eksport nie jest dla naszej gospodarki ważny, nie jest ważny przepływ kapitału, towarów i usług, bo pan premier Morawiecki uznał, że Polska jest taka silna, że może się rozwijać bez bycia członkiem UE – powiedziała posłanka PO w rozmowie z Wirtualną Polską. - To są bardzo groźne komunikaty. Dzisiaj chyba się zorientowali, że ponad połowa obywateli otworzyła szeroko oczy i się przeraziła, że to co mówi Platforma Obywatelska, właściwie od momentu kiedy PiS zaatakował Trybunał Konstytucyjny i Sejm jako miejsce debaty publicznej, czyli groźbę autorytarnego rządu, który wyprowadza pomału Polskę z UE, że to nie jest nasza polityczna narracja tylko, że to jest po prostu opis rzeczywistości – dodała rozmówczyni programu "Newsroom" WP posłanka PO Izabela Leszczyna. Rozwiń