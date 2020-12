Słowa o. Rydzyka ostro skrytykowane przez polityka PiS

Paweł Jabłoński odniósł się do wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka na antenie Polsat News. Polityk nie ukrywał swojego oburzenia po słowach dyrektora Radia Maryja. "Że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus" - mówił Rydzyk w czasie obchodów rocznicy założenia swojej rozgłośni.

- To jest skandaliczna wypowiedź i każdy kto broni pedofilii, jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci, nie tylko wobec dzieci, ale jakikolwiek przemocy, jest naprawdę osobą, która za ten czyn zasługuje na potępienie. Te słowa są nie od obrony - stwierdził Jabłoński. - To jest jedno z najohydniejszych przestępstw. Nie mam co do tego, żadnych wątpliwości - dodał wiceszef MSZ.