Słowa Morawieckiego ws. COVID-19. "Przedwczesna deklaracja"

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że władza nie wyklucza, że od stycznia zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Do słów szefa rządu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniosła się prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. - Myślę, że to jest przedwczesna deklaracja - oświadczyła ekspertka. - Minister Adam Niedzielski mówił o tym, że na przełomie roku 2022/2023 możemy spodziewać się większej liczby zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 - powiedziała prof. Szuster-Ciesielska. - Mówienie o tym, że prawdopodobnie jest możliwość zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego od stycznia przyszłego roku, uważam, że jest przedwczesne. Niewykluczone, że z tej deklaracji trzeba będzie się wycofać - wskazała rozmówczyni Agnieszki Kopacz-Domańskiej. - Jestem zwolenniczką twardych teorii i w sytuacji, gdy dojdzie do zmniejszenia liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wtedy można bardzo szybko taką decyzję wprowadzić w życie - zaznaczyła prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.