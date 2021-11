Słowa Dudy o szczepieniach wywołały burzę. Ekspert mówi o "genie głupoty"

W poniedziałek Andrzej Duda był w Budapeszcie, gdzie spotkał się z przywódcami państw V4. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się m.in. na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. - Znając podejście moich rodaków, takie poczucie wolności - nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce można było wprowadzić przymusowe szczepienia - stwierdził prezydent, podkreślając jednocześnie, żeby do sprawy szczepień podejść "jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw, patrząc na to, jaka jest sytuacja". O komentarz do jego słów poprosiliśmy prof. Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. - To jest nawiązanie do słynnego już genu oporu Polaków. Całe lata mówiono nam, że jesteśmy Europejczykami i mamy rodowód w 100 proc. europejski. Teraz mówi się nam, że mamy gen oporu, może gen głupoty, który nie pozwala nam podjąć racjonalnej decyzji - powiedział lekarz w programie "Newsroom" WP. Ekspert wskazał, że to "nie pierwsze tego typu wystąpienie prezydenta w tym tonie".