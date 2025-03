Śliskie, oblodzone drogi. IMGW apeluje nie tylko do kierowców

Synoptycy apelują o ostrożność zarówno do kierowców, jak i pieszych. Alerty obowiązują od sobotniego wieczoru do niedzielnego poranka.

IMGW prognozuje, że temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę wyniesie od -2 st. C do zera, a lokalnie spadając do -3 stopni. W rejonach podgórskich możliwe są porywy wiatru do 60 km/h.