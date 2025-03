Napada i zawieje. Zimowy początek marca, możliwa krupa śnieżna

W sobotę Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym, który przyniesie opady deszczu i śniegu oraz coraz chłodniejsze powietrze.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem i gęstą mgłą, ograniczającą widoczność do 200 metrów i znacznie pogarszającą widoczność na drogach.

Prognoza na sobotę, 1 marca:

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego - zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie regionu lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem. Po południu na zachodzie regionu możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza do 7 st. C, nad morzem miejscami około 3-4 st. C. Wiatr słaby, początkowo nad morzem umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego - zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, rano lokalnie śniegu. Początkowo lokalnie silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na wschodzie regionu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego - zachmurzenie duże, na wschodzie regionu także umiarkowane. Przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem. Początkowo lokalnie silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, rano południowo-zachodni, później skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu lub krupy śnieżnej, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna od 4 st. C do 7 st. C, w rejonach podgórskich od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego; na północy regionu duże. Słabe przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, w rejonach podgórskich i w górach – śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 8 st. C, w rejonach podgórskich od 3 st. C do 6 st. C, na Podhalu około 1°C, wysoko w Beskidach od –5 st. C do –2 st. C, na szczytach Tatr około –8 st. C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od –3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.

Prognoza na niedzielę, 2 marca:

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego - zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego, nad morzem do okresami dość silnego i tam w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego - zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, do wieczora zanikające. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny, skręcający na zachodni.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu także deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna od 5-8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4-7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego - zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie regionu, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4-8 st. C, w rejonach podgórskich od 2-5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - zachmurzenie duże, rano miejscami większe przejaśnienia, w ciągu dnia rozpogodzenia. Rano zanikające opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 st. C do 7 st. C, w rejonach podgórskich od –1 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, północno-zachodni.