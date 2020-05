Śledztwo ws. wyborów prezydenckich umorzone po trzech godzinach. W prokuraturze ponad 100 zażaleń

Wybory 2020 ostatecznie nie odbyły się 10 maja. Zanim doszło do ich odwołania, wszczęto w ich sprawie śledztwo, które po trzech godzinach umorzono. Okazuje się, że wielu osobom taki obrót sprawy się nie spodobał i zgłosiły to do prokuratury.



Wybory 2020. Są nowe informacje ws. umorzonego śledztwa (PAP)