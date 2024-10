Śledztwo ws. "Willi plus". Mamy informacje z prokuratury

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w śledztwie dotyczącym tzw. Willi plus nikomu do tej pory nie postawiono zarzutów. Nie przesłuchano także byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z PiS. Prokuratura zapewnia, że materiał dowodowy jest nadal gromadzony.

Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ws. "Willi plus" nie ma sobie nic do zarzucenia (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

