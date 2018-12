Śledztwo ws. śmierci Magdaleny Żuk przedłużone o pół roku. Śledczy czekają na opinie biegłych

Śledztwo ws. śmierci Magdaleny Żuk zostało przedłużone do 30 czerwca 2019 roku. Do tego czasu prokuratura ma uzyskać uzupełniającą opinię biegłych z zakresu toksykologii oraz psychiatrii.

Magdalena Żuk poleciała do egipskiego kurortu Marsa Alam 25 kwietnia 2017 roku. To miała być wycieczka niespodzianka dla jej chłopaka Markusa. Kobieta pojechała jednak sama, bo okazało się, że jej partner nie miał ważnego paszportu. 27-latka była w kontakcie telefonicznym z chłopakiem. Z czasem był on coraz trudniejszy, a w ostatniej rozmowie roztrzęsiona kobieta prosiła go, by zabrał ją z Egiptu. Nie wiadomo co było powodem jej zachowania.