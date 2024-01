Śledztwo ws. akcji policji w Pałacu Prezydenckim. Miały być podsłuchy?

Po wtorkowym zatrzymaniu byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, trafili oni najpierw do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów. Następnie Mariusz Kamiński został przewieziony do Zakładu Karnego w Radomiu, a Maciej Wąsik do Ostrołęki. Politycy PiS zostali skazani w grudniu ub. roku na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z akcją CBA dotyczącą tzw. afery gruntowej. W czwartek prezydent Andrzej Duda powiadomił, że wszczął wobec nich procedurę ułaskawieniową.