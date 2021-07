Śledztwo WP w sprawie sejmowej poczty. Arłukowicz: rządzą nami ignoranci

Wirtualna Polska ustaliła, że byli pracownicy Kancelarii Sejmu wciąż w łatwy sposób mogą zalogować się do sejmowej poczty. Luki w ochronie dostępu do sejmowych kont sprawiają, że osoby nieuprawnione mogą z powodzeniem podszywać się pod pracowników Kancelarii Sejmu i zdobywać w ten sposób wrażliwe informacje. - To świadczy o tym, że rządzą nami kompletni ignoranci i aroganci, skrajnie niekompetentni ludzie - odparł gość programu "Tłit" w WP, były minister zdrowia, europoseł Bartosz Arłukowicz. - Ja wczoraj czytałem taką wymianę mejlową, z tych skrzynek ministra Dworczyka, między premierem naszego państwa Mateuszem Morawieckim a prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. W czasie pandemii, gdy dojeżdżały do Polski szczepionki, dwaj panowie, w tym premier polskiego rządu, dyskutowali o tym, w jakim miejscu należy sobie zrobić fotografię. Czy należy się sfotografować z samolotem w tle, czy ze skrzynkami ze szczepionkami - relacjonował polityk PO. - Okazuje się, że ci ludzie, tak naprawdę, pieniądze i PR przedłożyli przed bezpieczeństwo i zdrowie ludzi - stwierdził Bartosz Arłukowicz.