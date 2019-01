Śledztwo CBA w Urzędzie Miasta w Środzie Śląskiej. Sprawdzą, czy doszło do nieprawidłowości

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawdzą, czy w magistracie miały miejsce nieprawidłowości ws. robót budowlanych zlecanych przez miasto. Sprawa dotyczy rewitalizacji Rynku Dolnego w mieście.

Kontrolę w Urzędzie Miasta w Środzie Śląskiej przeprowadzają funkcjonariusze CBA z delegatury biura we Wrocławiu. Sprawdzają, czy podczas rewitalizacji Rynku Dolnego w mieście, magistrat przestrzegał decyzji przy podejmowaniu prawa. Przedmiotem inspekcji będzie również sposób przygotowania i przeprowadzenia wartej 1,3 mln inwestycji - informuje PAP.

Wątpliwości budzą decyzje urzędników, które wprowadziły "istotne zmiany do umowy" przez co koszt wzrósł o blisko 200 tys. zł. Kontrola została podjęta 19 grudnia 2018 r., ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Ma potrwać trzy miesiące, ale szef CBA może przedłużyć ją do pół roku. Dokumentacja była także analizowana za kadencji poprzedniego burmistrza miasta.