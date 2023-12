Śledził żonę przez kamery. Odebrał jej życie. Dostał 17 lat

Sąd rejonowy w Hradcu Králové skazał 57-letniego przedstawiciela handlowego z Turnova w Semili na 17 lat więzienia za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną, co doprowadziło do jej tragicznej śmierci. Kobieta zginęła 21 lutego tego roku, kiedy to mąż pchnął ją nożem w pobliżu jej rodzinnego domu.