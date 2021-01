Śledczy: Celem tłumu było zamordowanie polityków. Szokujące ustalenia po szturmie na Kapitol

"Silne dowody (...) wskazują na to, że celem uczestników zamieszek na Kapitolu było schwytanie i zabicie demokratycznie wybranych przedstawicieli władz USA" - stwierdzili prokuratorzy federalni we wniosku do sądu w Arizonie o przedłużenie aresztu dla Jacoba Chansleya, jednego z najbardziej prominentnych uczestników szturmu.