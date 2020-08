SLD w luksusowym hotelu w Spale. Publiczne pieniądze i prywatny biznes żony Czarzastego

W czerwcu politycy SLD na spotkanie w ramach kampanii prezydenckiej pojechali do hotelu Mościcki w Spale. I nie byłoby w tym niczego zaskakującego - wyjazdowe posiedzenia odbywają wszystkie partie - gdyby nie to, że hotel należy do spółki, w której zarządzie jest żona przewodniczącego SLD.