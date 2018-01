SLD chce przywrócić emerytury funkcjonariuszom służb. Ponad 250 tys. podpisów u marszałka

Po środowej debacie nad ustawą aborcyjną, lewica idzie za ciosem i składa do marszałka Sejmu projekt ustawy ustawy przywracający emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych. Przy Wiejskiej trwa też manifestacja osób pokrzywdzonych przez przyjęte przez PiS prawo obniżające im uposażenia.

Do biura marszałka Sejmu trafiło 250 tysięcy głosów zebranych przez działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. To właśnie oni chcą powstrzymać skutki wprowadzenia "ustawy dezubekizacyjnej", która głosami PiS została przyjęta 16 grudnia 2016 r. "Wśród nas są osoby, które nie mogą sobie poradzić z sytuacją, która stała się naszym udziałem w efekcie wejścia w życie represyjnej ustawy. Dla jednych może to być wrażenie utraty honoru i godności, dla innych niepewność materialna" - piszą na swojej stronie internetowej.