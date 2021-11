Sławomir Siejka zasłabł na planie w TVP. Śmierć prezentera budzi emocje do dziś

Sławomir Siejka miał w sobie magnetyzm, którym przyciągał telewidzów. Poza tym zniewalający uśmiech, do którego dokładał nienaganny strój, a zwłaszcza niebanalny krawat. O niektórych ludziach mówi się, że mają "to coś", co sprawia, że wzbudzają sympatię. Młody prezenter TVP był najlepszym potwierdzeniem tej tezy. Jego popularność wystrzeliła i wszystko wskazywało na to, że TVP znalazła nową ikonę, która przetrwa dekady. Nic nie zapowiadało dramatu.