Sławomir Nowak wraca do biznesu? Został prezesem w swojej firmie

Były minister transportu Sławomir Nowak najwyraźniej postanowił wrócić do działalności biznesowej. Jak ustaliła Wirtualna Polska, ponownie stanął na czele swojej firmy doradczej Europe Partners. Po tym, jak Nowakowi postawiono prokuratorskie zarzuty, a on trafił do aresztu, spółka praktycznie nie prowadziła bieżącej działalności.