Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 sławomir neumannprawybory w PO 50 min. temu Sławomir Neuman o debacie kandydatów KO: to był pokaz charakterów - Stawiałbym raczej na remis. Na podstawie tej debaty trudno wskazać któregoś kandydata. Ale trudno się spodziewać, by diametralnie różnili... Rozwiń Każdy na pewno został Zauważone je … Rozwiń Transkrypcja: Każdy na pewno został Zauważone jest bardziej rozpoznawalny po tym Dla wielu członków platform Jego poglądy jego osobowość została dzisiaj Odkryta W czasie przeszłym Niekoniecznie przez Ja dzisiaj mam spotkanie z Jackiem szpinakiem w Gdańsku wpierw Małgorzata kidawa-błońska była tydzień temu więc nasi lektorzy dopiero będą też go poznać No mam mało czasu tydzień już minął właściwie półtora tygodnia Więcej pracy Od niej jest nie było na starcie faworytem tych prawyborów dlatego że jest mi rozpoznał Prezent To musisz sobie poradzić Pół tygodnia bo ja sobie nie poradzi teraz na to nie poradzi sobie w maju Atopowy panel Jeszcze mam spotkanie Gdańsk śpiewanie wypada że nawet przed tym spotkaniem Tak jestem szefem regionu i zależy mi Równe szanse I miała Małgorzata kidawa-błońska która była tydzień temu i Jacek Jaśkowiak Który jest dzisiaj w Czysta wełna Były to To te papierosy było remisowa nie było ale Skaza NATO resztą też trudno się dziwić żeby Jakoś kandydaci diametralnie różni się w poglądach bo są wierzchołkami platformy Gracze To jest Pokazanie osobowości charakter Pokazanie Dana osoba reaguje W takiej debacie a nie jakieś się radykalna różnica w Zrobiłeś się głosy że jest Jacek Jaśkowiak do Poradzi Na w prawyborach może być nawet typowany na nowego szefa Platformy Obywatelskiej Do tygodnia 14 Czyli za tydzień będziemy wybierać Data Hotel Plaza Naszego którego będziemy w Przemianę kalendarz Dawno z placu I myślę że czas na zgłaszanie kandydatów na szefa platformy określimy na tydzień 2 Narty Wtedy będziemy o tym rozmawiać Kto się będzie zgłaszał jaja W tej całej karuzeli nazwisk słyszałem różne nazwiska jeżeli Jacek Jaśkowiak dobrze wypadnie to musi być faktury Ale nie wiem czy będzie chciał Dzisiaj bym się tym nie Na razie wybieramy Prawyborach kandydata czekamy lat Wybory Szymon Hołownia znaczy niech wystartuje niech bierze podpisanie Pokażesz wychodzi poza tym że chce startować Zawsze wyborach prezydenckich są kandydaci poza Park Bardzo różne wyniki Są to wyniki jak Paweł Kukiz bardzo przyzwoite ale są też takie jak kiedyś Pan od wkładek do butów to dostał Jakiś promil Więc zobaczymy właśnie drugi Paweł Kukiz nie nie wydaje mi się że Taką szansę być Pawłem Kukizem dzisiaj scena polityczna czy wygląda i tej przestrzeni dla kandydata który Silikon w cudzysłowie znaczy Poza tym główne partie polityczne A kiedy będzie pani pytała wybory nie wiem dziennikarze roku albo mistera roku No to może Celebrytki Przydatne Twarda polityka i twarde Nie wydaje mi się że to był kandydatury osiągnie wynik Pawła Nie Nie możesz gadać Można zabrać Andrzejowi Dudzie Można zabrać Władysławie kosiniak-kamysz owi można zabrać platformie może zabrać zadnego wierzyli w Może zabrać Każdy Kandydat który Zgłoszony jako kandydat w wyborach Będzie starał się maksymalizować I trzeba będzie każdego Szacunkiem traktować i z pełną Odpowiedzialnością patrzeć na jego kampanię ale Nie będziemy się skupiać na jednym czy drugim naszym kontem dacie będziemy skupiać się na kandydacie platform Proszę koalicji Obywatelskiej które ma szansę wygrać w I na to będziemy składać nacinać i k i Każdy będzie