Sławomir Cenckiewicz zagroził Lechowi Wałęsie sądem. Jest reakcja b. prezydenta

Burza wokół teczek TW "Bolka". Wiceszef kolegium IPN Sławomir Cenckiewicz, którego Lech Wałęsa oskarża o ich sfałszowanie, skierował do byłego prezydenta wezwanie przedsądowe. Na reakcję Wałęsy nie trzeba było długo czekać.

Wałęsa pytany był o wezwanie w Gdańsku - po głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - To tylko może wnuk ubeka coś takiego powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, bo wreszcie mu udowodnię wobec sądu podrobienie tych dokumentów - oznajmił. Podkreślił, że akta agenta "Bolka" zostały sfałszowane.

- A ktokolwiek z was nie wierzy, to zapytajcie się kogokolwiek, czy bezpieka mogła dokonać takie błędy, jakie są w tej dokumentacji. Weźcie jedną kartkę, tę pierwszą - tam nie ma nazwisk, które mówią, że my się tam wpisaliśmy. Ja mam świadków, którzy sami do mnie się zgłosili, że sami się wpisali i nie ma ich. Więc ta dokumentacja jest podrobiona. Nikt kto jest poważny, nie może nie uwierzyć w to, a grafolodzy powinni to szybko potwierdzić - przekonywał b. prezydent. Jego słowa przytacza PAP.