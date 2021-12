Sławomir Cenckiewicz niewpuszczony do restauracji w Warszawie. Pożalił się na Twitterze

W niedzielę 12 grudnia dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium IPN napisał na swoim koncie na Twitterze, że nie został wpuszczony do restauracji Der Elefant w Warszawie. Mimo przyjętych obydwu dawek szczepionki, Sławomir Cenckiewicz nie miał przy sobie dokumentu, który by to poświadczał. Efekt? Został wyproszony z lokalu.