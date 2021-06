Sławoj Leszek Głódź sołtysem. Komentarz posłanki klubu PiS

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został sołtysem w miejscowości Piaski na Podlasiu. Stało się tak dzięki wyborom uzupełniającym. Były one następstwem śmierci wieloletniego sołtysa wsi Mociesze Edwarda Skiścima oraz rezygnacji Edwarda Klisza, sołtysa Piasek. Duchowny miał ułatwiony start w wyborach, ponieważ nikt z nim nie konkurował. Głos za Sławojem Leszkiem Głodziem oddało 9 osób obecnych na wyborach (całe sołectwo składa się z 36 uprawnionych do głosowania mieszkańców - przyp. red.). Co na to rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka (KP PiS)? - Znam arcybiskupa, niejednokrotnie miałam okazję z nim rozmawiać. Zawsze był to człowiek kulturalny, który swoją charyzmą potrafił zdobywać sympatię. Natomiast, czy to jest jego nowa ścieżka - nie wiem. Jeśli został wybrany przez 100 proc. oddających glos, to znaczy, że widzą go na tym stanowisku - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nie obserwuję tego, co robi na co dzień, w jaki sposób tę sympatię mieszkańców zdobywa. Oczywiście zarzuty, które na nim ciążą, powinny być wyjaśnione - podkreśliła.