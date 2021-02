Sławno. Pijany potrącił dwóch chłopców na pasach. Usłyszał 4 zarzuty

Sławno - to w tej miejscowości we wtorek 40-latek potracił na pasach dwóch chłopców, a następnie próbował uciec. Mężczyzna w środę usłyszał cztery zarzuty m.in. nieudzielenia pomocy. 40-letni podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Share

Sławno. Pijany potrącił dwóch chłopców na pasach. Usłyszał 4 zarzuty (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: EASTNEWS , Fot: Adam Burakowski