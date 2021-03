Śląskie. Znikają Punkty Obsługi Klienta. Sprawę załatwisz online

Śląskie. ZTM likwiduje Punkty Obsługi Klienta

Zamówione do 6 marca karty ŚKUP będzie można odbierać w Punktach Obsługi Klienta do 20 marca. 22 marca nieodebrane karty zostaną przekazane do Punktów Obsługi Pasażera. Natomiast karty zamawiane po 6 marca będzie można nadal zamawiać z przesyłką do domu przez Portal Klienta lub odbierać w 10 Punktach Obsługi Pasażerów.