Śląskie. Zmiana wyglądu i tożsamości nie pomogła. "Łowcy głów” dopadli kolejnego przestępcę

Śląskie. Sukces śląskich "łowców głów"

Śledczy uzyskali informacje, iż poszukiwany przebywa na terenie województwa śląskiego w wynajmowanym mieszkaniu, a w najbliższym czasie ma zamiar wyjechać do Hiszpanii. Kryminalni wkroczyli do akcji. Wytropili mężczyznę w Siewierzu i zatrzymali go, gdy wsiadał do samochodu. 61-latek został już osadzony w areszcie śledczym, gdzie odbędzie orzeczoną mu karę więzienia.