Śląskie. "Gościnne występy" Słowaka. Dokonał rozboju i uciekał przed policją

Dyżurny komisariatu policji w Węgierskiej Górce otrzymał informację, że na jednej ze stacji paliw doszło do rozboju. Mężczyzna zagroził pracownikowi użyciem przemocy, jeżeli ten nie puści go wolno, po czym zatankował paliwo i odjechał. Podczas ucieczki, na ulicy Wyszyńskiego w Ciścu spowodował kolizję drogową, w której nikt nie doznał groźnych obrażeń. Gdy po kolizji nie mógł uruchomić samochodu, zaczął uciekać pieszo. Wtedy zatrzymali go policjanci z Węgierskiej Górki.