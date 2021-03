Śląskie. Wypadek w Szczyrku. Dwie osoby w szpitalu

Asp. Ilona Michalczyk, rzecznik prasowy komendy policji z Bielska-Białej poinformowała, że kierowca peugeota prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prawidłowo jadącego fiata. W efekcie uderzenia dwie osoby zostały ranne.

Szczyrk. Dwie osoby poszkodowane w wypadku

- Do szpitala przewieziona została kierująca fiatem kobieta oraz podróżujące wraz z nią 6-letnie dziecko – powiedziała Michalczyk.

To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie, do którego w ostatnich dniach wyjeżdżali policjanci z bielskiej drogówki. W Czechowicach-Dziedzicach na skrzyżowaniu ulic Węglowa – Górnicza 35-letni kierujący autobusem komunikacji miejskiej z nieustalonych przyczyn przejechał przez skrzyżowanie na wprost i zjechał ze skarpy, na której zawisł. W chwili zdarzenia autobusem prawdopodobnie poruszało się troje pasażerów. Dwoje z nich oddaliło się z miejsca przed przybyciem służb. Jedna pasażerka w wieku 46-lat z urazem głowy trafiła do szpitala. Kierowcy autobusu nic się nie stało, był trzeźwy.