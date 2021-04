Śląskie. Wypadek paralotniarza. Mężczyzna połamał kończyny

Słoneczna i ciepła pogoda zachęca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Niestety, czasami dochodzi do wypadków. W sobotę, 10 kwietnia, około godziny 13.00 służby zostały poinformowane, że między Jaworznikiem a Żarkami nieopodal Myszkowa doszło do wypadku paralotniarza.