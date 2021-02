Wojciech Kałuża domaga się przeprosin od dziennikarza

- To próba naruszenia wolności mediów i zastraszenia mnie – skomentował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Witold Pustułka, były dziennikarz "Dziennika Zachodniego" i prezes Wydawnictwa Górniczego w Katowicach, oskarżany o naruszenie dóbr osobistych Wojciecha Kałuży.

Chodzi o dwa wpisy Witolda Pustułki na Facebooku. Pojawiły się w nich takie stwierdzenia jak: "pokażemy wszystkie twoje numery" i "już się bój ujawnienia tych wszystkich nieprawidłowości/numerów". Zdaniem prawnika Kałuży są to pomówienia, które sugerują, że marszałek działa niezgodnie z prawem.

Za naruszenie dóbr osobistych prawnik uznał także m.in. sugestie dotyczące tego, że Wojciech Kałuża razem z marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim dla własnych interesów doprowadzili do oskarżenia o korupcję i odwołania dyrektor szpitala św. Barbary w Sosnowcu.

Zdaniem prawnika w dobre imię Kałuży uderzyć miało także pisanie o jego "prywatnym województwie" i oskarżanie go o powodowanie zmian personalnych w regionie do celów prywatnych. Kałuża chce się wybielić

Dziennikarz: to śmieszne

- Uważam, że to śmieszne. O moralności i etyce Wojciech Kałuża nie powinien nikogo pouczać. To on zdradził i oszukał swoich wyborców, a moje wpisy były kulturalne. Kałuża zasługuje na o wiele większą infamię – skomentował dziennikarz Witold Pustułka.