Śląskie. Uderzenie w narkobiznes. Dilerzy zatrzymani

Drugi z mężczyzn, 26-latek, został zatrzymany kilka godzin później. Na widok policjantów stał się agresywny i zaatakował jednego z nich. Został obezwładniony. Jak się okazało, dąbrowianin przechowywał w swoim mieszkaniu znaczną ilość narkotyków. Kryminalni znaleźli u niego ponad sześćset porcji amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Śląskie. Zatrzymania dilerów narkotykowych

Przejęte przez policjantów narkotyki nie trafią na rynek, a obaj mężczyźni już kilka godzin po zatrzymaniu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Śledczy przedstawili im zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków , 26-latek odpowie dodatkowo za napaść na policjantów. Mężczyznom grozi do dziesięciu lat więzienia.

Kolejni dilerzy wpadli w Zawierciu. Policjanci zatrzymali do kontroli peugeota. Osobówką podróżowało trzech młodych mężczyzn. W trakcie kontroli stróże prawa odkryli w aucie foliowy worek, w środku którego znajdował się biały proszek. Wstępne badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że jest to amfetamina, co potwierdziły późniejsze badania laboratoryjne. Z zabezpieczonej ilości środka odurzającego można było przygotować 1100 porcji dilerskich. Mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Wobec 20-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. 27-letni kierowca i 23-letni pasażer zostali objęci policyjnym dozorem.