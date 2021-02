Śląskie. Odbudowa nieczynnej linii kolejowej do Pyrzowic ma nadzór. Prace ruszą w tym roku

Prace zmierzające do wybudowania linii łączącej Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach trwają obecnie na tzw. łącznicy, czyli linii od stacji Zawiercie do linii kolejowej 182 prowadzącej na lotnisko.

W następnej kolejności zostaną przebudowane tory, wybudowana nowa sieć trakcyjna oraz przebudowany most kolejowy w Zawierciu . Potem przyjdzie czas na budowę nowego peronu i toru.

Śląskie. Odbudowa linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach

Prace budowlane już się rozpoczęły i planowane są do II kwartału 2023 roku. Dostęp do kolei zwiększą nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz stacja Pyrzowice Lotnisko.

Śląskie. Pociągi do portu lotniczego w Pyrzowicach

Do portu lotniczego w Pyrzowicach pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km na godzinę. Projekt ma także istotne znaczenie dla sprawnych przewozów towarowych. Pociągi towarowe przyspieszą do 80 km na godzinę, linią pojadą też cięższe składy.