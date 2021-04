Śląskie. Tramwaje Śląskie zawierzyły bydgoskiej Pesie. Dostawca taboru nie zawiódł

Wartość kontraktu to niespełna 221 mln zł netto, zaś wartość zamówienia dodatkowego wynosi nieco ponad 30 mln zł netto.

Ostatni z krótszych pojazdów dotarł do Katowic 15 kwietnia, natomiast dostawa ostatniego z dłuższych tramwajów zaplanowana i zrealizowana została w czwartek 22 kwietnia.

– Możemy być zadowoleni, że producent zrealizował całe zamówienie podstawowe. Wszyscy pamiętamy, że te niemal 3 lata od podpisania umowy, były dla PESY czasem trudnym. Uwierzyliśmy jednak w przyjęty przez firmę plan naprawczy i nie zawiedliśmy się. Mamy satysfakcję, że PESA wróciła do równowagi i dostarczyła nam wszystkie zamówione wagony. Teraz czekamy na realizację zamówienia opcjonalnego – mówi Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie.

Tramwaje Śląskie otrzymały ostatni z 35 nowych tramwajów z bydgoskiej Pesy

Umowa między przewoźnikiem a producentem zakładała możliwość zamówienia opcjonalnie dodatkowo do 5 wagonów 25-metrowych. Tramwaje Śląskie postanowiły skorzystać z prawa opcji, zamawiając dodatkowe 5 wagonów typu 2017N.

Stosowny aneks do umowy podpisany został na początku grudnia 2020 roku. – Produkcja tramwajów zamówionych w ramach opcji już trwa. Wagony powinny zostać dostarczone do Tramwajów Śląskich do 30 września 2022 roku, ale nie wykluczamy, że zrealizujemy zamówienie znacznie wcześniej– mówi Marcin Grzyb, dyrektor sprzedaży LRV Pesa Bydgoszcz.