Śląskie. Pedofil zatrzymany w Sosnowcu. Kolejny raz za podobne przestępstwo

Pedofila z Będzina zatrzymano w Sosnowcu w środę. 45-latek kusił swoje ofiary pieniędzmi, dokonując przy tym czynności seksualnych. Nie pierwszy raz będzie karany za podobne przestępstwo.Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.

Teraz usłyszał zarzut prezentowania innych czynności seksualnych. To oznacza, że nie dochodziło do bezpośredniego stosunku seksualnego, jednak nadal do naruszenia sferę płciowości nieletnich. Do takiego przestępstwa zaliczane jest np. dotykanie narządów płciowych lub innych miejsc intymnych w obecności poszkodowanych lub też zmuszanie do tego czynu swoje ofiary.