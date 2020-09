Śląskie. Oszukał 700 osób i wreszcie wpadł

Na trop 28-latka śląscy policjanci wpadli dzięki współpracy z działem bezpieczeństwa znanego portalu aukcyjnego. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z wydziału do walki z cyberprzestępczością KWP w Katowicach.

- 28-latek z Rudy Śląskiej na portalu aukcyjnym założył 10 kont na fikcyjne dane osobowe. W latach 2017-2019 na prowadzonych przez siebie kontach oferował do sprzedaży markowe obuwie, którego nie posiadał. W ten sposób oszukał ok. 700 osób na ok. 250 tys zł. Liczba pokrzywdzonych może być większa – trwa ich ustalanie – podała komenda wojewódzka w Katowicach.