Śląskie. Koronawirus. Interwencja policji w pizzerii w Poraju. Jej właściciele się nie przelękli

Około godziny 19.00 w niedzielę, 21 marca, policjanci z komisariatu w Koziegłowach interweniowali w jednym z lokali gastronomicznych w Poraju, który pomimo zakazu był otwarty i przyjmował gości. Mundurowi poinformowali właścicieli o konieczności wyproszenia gości i zamknięciu go. Ci jednak nie zamierzali się stosować do żądania policjantów i odmówili zamknięcia lokalu. - Z ich oświadczenia wynikało, że lokal jest zamknięty dla klientów. Natomiast wewnątrz odbywa się jedynie rekrutacja pracowników na stanowisko "testera jakości smaku". Dlatego osoby siedzące przy stolikach testują produkty pizzerii. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z Myszkowa, którzy dokonali szczegółowej kontroli lokalu – tłumaczą policjanci.

Śląskie. Otwarta pizzeria w Poraju

Policjanci sporządzili materiały z przebiegu interwencji pod kątem naruszenia przepisów z art 165 § 1 KK i wkrótce przekażą je do prokuratury, która podejmie decyzję o dalszym toku postępowania wobec właścicieli. - W stosunku do siedmiu "degustatorów" oraz właścicieli lokalumundurowi skierują wnioski o ukaranie do sądu za wykroczenie z art 116 § 1a KW – tłumaczy policja.