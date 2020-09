Śląskie. Kolejny sukces „łowców głów”. Zobacz kogo tym razem dopadli

30-latek w Norwegii został zatrzymany w listopadzie 2017 za posiadanie narkotyków. Sąd skazał go na karę 3 lat i 9 miesięcy więzienia. Mężczyzna uciekł jednak z zakładu karnego i się ukrywał.

Norweska prokuratura wydała za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Oprócz tego był on także poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lublińcu w sprawie kradzieży samochodów, za co miał do odbycia karę 2 lat więzienia, oraz policję w Rybniku.