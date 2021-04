Śląskie. GDDKiA przygotowuje się do budowy kolejnego odcinka trasy S1. Kierowcy czekają na nią od lat

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierza się do budowy fragmentu trasy S1 z Bierunia do Oświęcimia. To dobra wiadomość dla kierowców, bo na tę drogę czekają od lat.

- Do konsorcjum firm Porr i Mota-Engil Central Europe wysłaliśmy zaproszenie do udziału w negocjacjach. Rozmowy będą dotyczyć możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę fragmentu S1, pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia, który sąsiaduje z realizowanym przez konsorcjum odcinkiem S1 Oświęcim – Dankowice – poinformowała GDDKiA. Celem jest zapewnienie funkcjonowania kolejnych dwóch odcinków przyszłej S1, od Oświęcimia do Bielska-Białej, po ukończeniu na nich prac w 2023 r.

Śląskie. Problemy z Chińczykami przy budowie S1

Sprawa jest następstwem wykluczenia przez GDDKiA firmy China State Construction Engineering Corporation z przetargu na odcinek S1 od Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km) wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km). Ostatecznie pobatalii sądowejGDDKiA zdecydowała się o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych i podzielić odcinek Mysłowice - Oświęcim na dwa zadania: odcinek I/A Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II) - Bieruń.

Zakres pierwszego obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi S1 z odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Długość drogi ekspresowej wyniesie 2,9 km, drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) ok. 2 km, a łącznika ok. 2,1 km.

Realizacja odcinka Bieruń - Oświęcim (wraz z obwodnicą Bierunia) z terminem zakończenia w listopadzie 2023 r. ma zbiec się z oddaniem do ruchu S1 od Bielska-Białej do węzła Oświęcim. Dzięki temu ruch tranzytowy będzie mógł zostać skierowany poprzez przystosowaną do przenoszenia takich obciążeń DK44 do układu tras S1, A1 i A4.

Zakres odcinka I/B (Mysłowice Kosztowy - Bieruń) będzie obejmował zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 o długości 10 km z 16 obiektami inżynierskimi, dwoma miejscami obsługi podróżnych i inną infrastrukturą.

Dla tej części zadania przewidziano osobny przetarg z 36-miesięcznym terminem realizacji (z dodatkowo punktowanym skróceniem tego terminu i wymogiem oddania jednej jezdni drogi S1 w czasie 12 miesięcy od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia tego przetargu – planowo jeszcze w II kwartale br.

