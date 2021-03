Śląskie. Czy będziemy jeździć rowerami? Metropolia stawia na ten środek transportu

Jak zapewniają urzędnicy GZM rower odgrywa kluczową rolę w budowanym przez Metropolię systemie zrównoważonej mobilności miejskiej. Wszystkie podejmowane w tym kontekście działania, mają jeden cel: zachęcenie mieszkańców, by korzystali z niego podczas codziennych podróży np. do pracy, szkoły, na zakupy.

Aby to było możliwe ważne jest zapewnienie szerokiego dostępu do wypożyczalni. Ale równie istotne są inwestycje w rozbudowę nowych dróg, na których użytkownicy będą mogli bezpiecznie, szybko i wygodnie dojechać do wybranego celu.

Śląskie. Jeden system rowerowy w całej GZM

Wypożyczalnie mają być zlokalizowane średnio co ok. 300 – 450 m, podczas gdy teraz ta średnia odległość wynosi ponad 700 m. Gdy system obejmie wszystkie gminy GZM, łączna liczba rowerów dotychczasowych oddzielnych systemów kilku miast ma wzrosnąć o pięć razy – do ponad 8 tys., a liczba stacji z około 180 do ponad 940.