Żywiec. Krok od tragedii. Kierowca wjechał w przystanek autobusowy

Do wypadku doszło we wtorek, 13 kwietnia, około godziny 12.00 na ulicy Kopernika w Żywcu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 53-letni mężczyzna, kierując lancią stracił panowanie nad samochodem i wjechał w wiatę przystankową, kompletnie ją niszcząc. Na szczęście nikt nie czekał na autobus. Kierowca prawdopodobnie zasłabł za kierownicą.Nieprzytomny został odwieziony do szpitala. Dwóm pasażerom nic się nie stało.